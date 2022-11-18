Страны G7 введут новую политику в отношении украинских беженцев
Государства, входящие в «Большую семерку» (G7), внедрят новую политику опросов для украинских беженцев. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, сообщило агентство РИА Новости.
По ее словам, многие главы МВД G7 заявили, что беженцам из Украины по прибытии будут выдаваться анкеты для получения доказательств фактов военных преступлений.
Кроме того, Фезер добавила, что руководители МВД G7 впредь будут помогать органам правопорядка Украины, особенно в расследовании преступлений.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более миллиона украинских беженцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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