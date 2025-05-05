Стало известно, какой кефир пьет Путин

Кадры, на которых президент достает из холодильника кефир, попали в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась на телеканале «Россия 1» 4 мая.

На кухне и на столе в обеденной зоне у главы государства можно заметить другие продукты: растворимый кофе, соевый соус, мельницы для специй. На кухне также стоит соковыжималка.

Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным поделился, что, несмотря на хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание кому-нибудь «врезать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

