Собянин: ПВО отразила атаку беспилотников в Подольске
5 мая 202503:02
Система ПВО отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Работу ведут экстренные службы.
До этого несколько взрывов прогремели в небе над Воронежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru