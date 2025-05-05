Собянин: ПВО отразила атаку беспилотников в Подольске

Система ПВО отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Работу ведут экстренные службы.

До этого несколько взрывов прогремели в небе над Воронежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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