Петросян отказался отвечать на вопрос о выписанной из квартиры дочери

Народный артист РСФСР Евгений Петросян отказался комментировать решение суда о выписке из московской квартиры его дочери от первого брака Викторины Петросянц. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!», - заявил юморист в ответ на просьбу редакции прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.

В издании отметили, что также связались с проживающей в США Петросянц, которая указала, что не общается с отцом, а новости о её выписке «вероятно правда».

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Петросяна и аннулировал права Петросянц на пользование квартирой в Москве и снятии её с регистрационного учёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/petrosyanevgeny
ТЕГИ:СудМоскваКвартираюморЕвгений Петросян

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