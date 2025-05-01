Петросян отказался отвечать на вопрос о выписанной из квартиры дочери

«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!», - заявил юморист в ответ на просьбу редакции прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.

В издании отметили, что также связались с проживающей в США Петросянц, которая указала, что не общается с отцом, а новости о её выписке «вероятно правда».

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Петросяна и аннулировал права Петросянц на пользование квартирой в Москве и снятии её с регистрационного учёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».