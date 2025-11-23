Филолог: Россияне перестанут использовать отчества в разговоре
Россияне всё чаще отказываются от использования отчеств в повседневном общении, и с приходом новых поколений эта тенденция может привести к тому, что отчества перестанут использоваться. Об этом РИА Новости сообщила главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.
Она отметила, что, хотя отчества сохранятся в официальных документах, сфера их употребления постепенно сокращается. По её словам, сегодня наблюдается чёткое стремление к более молодёжному и менее формальному стилю общения.
В то же время, по мнению филолога, обращение по отчеству по-прежнему остаётся нормой при общении с врачами и преподавателями. Вместе с тем она подчеркнула, что во многих профессиональных средах — например, среди журналистов, банковских сотрудников, работников МФЦ и в ряде офисов — уже давно сложилась практика обращения исключительно по имени.
Ранее доктор филологических наук Валерий Мокиенко в беседе с НСН рассказал, как отучить молодежь ругаться матом.
