Посольство: Граждан РФ нет среди пострадавших при теракте в Берлине

Россияне не пострадали во время теракта в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ФРГ.

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Накануне автомобиль совершил наезд на толпу в центре германской столицы, напоминает RT.

«Посольство подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет», — указали в ведомстве.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате ЧП в Берлине. По словам чиновника, произошедшее - «исламистский террористический акт».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Российское ПосольствоТерактГермания

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