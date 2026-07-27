Посольство: Граждан РФ нет среди пострадавших при теракте в Берлине
27 июля 202611:36
Юлия Савченко
Россияне не пострадали во время теракта в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ФРГ.
Накануне автомобиль совершил наезд на толпу в центре германской столицы, напоминает RT.
«Посольство подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет», — указали в ведомстве.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате ЧП в Берлине. По словам чиновника, произошедшее - «исламистский террористический акт».
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