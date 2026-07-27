Названа главная помеха для мира между США и Ираном
Американцы не могут не прислушаться к мнению своего главного союзника, который имеет огромное влияние на Белый дом, заявил Александр Акимов.
Администрация президента США Дональда Трампа не решила свои задачи, а к конфликту с Ираном ее подталкивает израильское лобби, рассказал НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер убедил Трампа не наносить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку эти атаки достигли предела своей эффективности. Кроме того, в Тегеран прибыла делегация из Омана, с которой договариваются о возобновлении работы в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios. Акимов усомнился, что возможен долгосрочный мир.
«США не добились своих целей, потому что главная задача была — свергнуть режим аятолл. Они сохранили свою власть в Иране, как и корпус стражей исламской революции. Миротворческие усилия так и будут предприниматься, но вряд ли они достигнут желаемого результата, потому что напряженность возрастает и сохраняется. Она выльется в очередной вооруженный конфликт, но это будет оттягиваться до поры, до времени. Администрация Трампа рассматривает Израиль как ключевого союзника, а в Тель-Авиве считают, что режим аятолл — угроза для существования еврейского государства. В свою очередь, иранский режим не признает его и призывает уничтожить. Американцы могут использовать экономические рычаги воздействия и бомбардировки, а также обострять противоречия между крыльями иранского руководства, но проводить сухопутную молниеносную операцию не станут. Трамп уже объявил себя победителем, и он сделает это снова, вне зависимости от того, будет ли возобновление вооруженного конфликта. К тому же, это больше зависит не от него, а от израильского лобби. Его влияние на администрацию президента США очень сильное», — подчеркнул он.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснил НСН, к чему приведут угрозы Трампа в адрес Ирана.
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