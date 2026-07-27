Администрация президента США Дональда Трампа не решила свои задачи, а к конфликту с Ираном ее подталкивает израильское лобби, рассказал НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.



24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер убедил Трампа не наносить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку эти атаки достигли предела своей эффективности. Кроме того, в Тегеран прибыла делегация из Омана, с которой договариваются о возобновлении работы в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios. Акимов усомнился, что возможен долгосрочный мир.