В ДТП в Сочи погибли пять человек, в том числе трое детей
Пять человек погибли в результате ДТП в Сочи. Об этом заявили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла накануне на дублере Курортного проспекта. По данным полиции, 42-летний водитель Toyota Land Cruiser, превысив скорость на мокрой дороге, не справился с управлением авто и въехал в портал тоннеля.
«Погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет», - указали в МВД.
Кроме того, еще троих детей доставили в больницу. По факту ЧП проводится проверка.
Ранее в Ярославской области восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом.
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