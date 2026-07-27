В ДТП в Сочи погибли пять человек, в том числе трое детей

Пять человек погибли в результате ДТП в Сочи. Об этом заявили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне на дублере Курортного проспекта. По данным полиции, 42-летний водитель Toyota Land Cruiser, превысив скорость на мокрой дороге, не справился с управлением авто и въехал в портал тоннеля.

«Погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет», - указали в МВД.

Кроме того, еще троих детей доставили в больницу. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее в Ярославской области восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом.

