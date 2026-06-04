Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением начать диалог
Украинский лидер Владимир Зеленский на своём сайте опубликовал послание президенту РФ Владимиру Путину, предложив начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта. В Кремле ответ пока не дали.
Зеленский выразил уверенность, что главы государств могли бы встретиться для переговоров на нейтральной территории. В качестве возможных локаций для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одно из государств арабского мира.
Украинский президент подчеркнул, что граждане его страны не желают противостояния с Россией. Он констатировал, что за прошедшие годы отношения между государствами претерпели серьезные изменения, а текущая обстановка требует применения нестандартных подходов.
«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — отметил Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложат об открытом письме Владимира Зеленского после завершения переговоров с лидером Узбекистана.
Ранее президент Владимир Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому после окончания конфликта, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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