Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением начать диалог

Украинский лидер Владимир Зеленский на своём сайте опубликовал послание президенту РФ Владимиру Путину, предложив начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта. В Кремле ответ пока не дали.

Зеленский выразил уверенность, что главы государств могли бы встретиться для переговоров на нейтральной территории. В качестве возможных локаций для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одно из государств арабского мира.

Украинский президент подчеркнул, что граждане его страны не желают противостояния с Россией. Он констатировал, что за прошедшие годы отношения между государствами претерпели серьезные изменения, а текущая обстановка требует применения нестандартных подходов.