Многие люди считают, что не переносят лактозу, но за этим убеждением могут скрываться болезни кишечника, поэтому необходимо провериться у врача после неприятной реакции, рассказал НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.



Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы. Заболевание, которое традиционно считалось генетическим, теперь всё больше диагностируется как приобретенное. За последние пять лет число таких диагнозов выросло в четыре раза, а чаще всего им страдают женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «База». Вялов не согласился, что люди стали чаще болеть этим недугом.