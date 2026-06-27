СМИ: Удар по школе в Иране мог произойти из-за ошибки разведки США
При определении целей ударов по Ирану американской разведкой был допущен ряд серьёзных ошибок, которые привели к ракетному удару по школе в городе Минаб в первый день военной операции США и Израиля, в результате которого погибли более 160 детей. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что ещё в 2019 году аналитик разведки зафиксировал изменения на объекте в Минабе, который США изначально считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооружённых сил. В действительности же там располагалась начальная школа. Аналитик отметил изменения с помощью инструмента цифровой разведки, который оказался не связан с официальной базой данных. Информация так и не дошла до командования.
После этого объект неоднократно проверяли, однако база данных целей так и не была обновлена. Собеседники издания подтвердили, что эти факты фигурируют в расследовании Пентагона атаки на школу, результаты которого пока не опубликованы. Уточняется, что расследование продолжается.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по собственной школе для девочек в Минабе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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