СМИ: Удар по школе в Иране мог произойти из-за ошибки разведки США

Издание отмечает, что ещё в 2019 году аналитик разведки зафиксировал изменения на объекте в Минабе, который США изначально считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооружённых сил. В действительности же там располагалась начальная школа. Аналитик отметил изменения с помощью инструмента цифровой разведки, который оказался не связан с официальной базой данных. Информация так и не дошла до командования.

После этого объект неоднократно проверяли, однако база данных целей так и не была обновлена. Собеседники издания подтвердили, что эти факты фигурируют в расследовании Пентагона атаки на школу, результаты которого пока не опубликованы. Уточняется, что расследование продолжается.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по собственной школе для девочек в Минабе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».