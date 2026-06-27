Лантратова: Вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт
Вопрос о возвращении на родину жителей Курской области с Украины полностью закрыт. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
«Мы закрыли вопрос по Курской области», - сказала омбудсмен.
По словам Лантратовой, губернатор региона Александр Хинштейн был с ней на постоянной связи.
Ранее Лантратова сообщила, что в ходе обмена украинская сторона передала Москве семерых граждан РФ. В их числе оказались пятеро жителей Курской области и еще двое представителей других регионов. В ответ на Украину были возвращены семь человек.
В свою очередь губернатор Курской области Хинштейн заявил, что за всё время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба ещё 320 человек остаётся неизвестной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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