СМИ: Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций
Правительство Аргентины рассматривает запуск программы приобретения гражданства путём безвозвратных инвестиций, чтобы привлечь средства для погашения внешнего государственного долга. Об этом сообщает Financial Times.
По данным FT, размер безвозвратного пожертвования составит около $500 тысяч либо покупку гособлигаций на $1 млн. Точные условия программы ещё обсуждаются.
В случае реализации Аргентина войдёт в число крупнейших стран, предлагающих такой механизм. Власти надеются, что программа позволит погасить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы.
Аргентинский паспорт открывает безвиз в 170 стран и может заинтересовать граждан США и Европы, обеспокоенных политической нестабильностью и налоговыми вопросами. По оценкам экспертов, стоимость аргентинского гражданства окажется ниже новозеландских инвестиционных программ.
В прошлом году европейский суд общей юрисдикции счел нарушением норм ЕС и запретил действующую на Мальте систему покупки гражданства за инвестиции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций
- Рекорды Испании и Кабо-Верде: Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2026
- Минобороны: ВС РФ уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области
- Pixar раскрыла детали сюжета короткометражки о рыбке Дори из «В поисках Немо»
- Художник Константин Худяков умер в возрасте 81 года
- Бочаров: Один человек погиб, 11 пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград
- Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ и установила рекорд
- Хинштейн: С территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области
- Губернатор: 12 человек пострадали при атаке БПЛА по музею в Ростовской области
- Сборы серии «Очень страшное кино» превысили $1 млрд