Российские военные нашли способы борьбы с американскими БПЛА «Хорнет»
ВС РФ нашли эффективные способы борьбы с американскими беспилотниками «Хорнет». Об этом рассказал командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог в беседе с «РИА Новости».
По словам военного, хотя с ними трудно бороться, их активность можно подавить станцией радиоэлектронной борьбы.
По словам Порога, «радиолокационные станции хорошо засекают» дроны. «Нет, это не невидимка. Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать», - отметил он.
В мае госкорпорация «Ростех» представила новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» (ЗАК-30), способный уничтожать дроны мультикоптерного и самолётного типа. Комплекс работает в любое время суток и предназначен для защиты стационарных объектов. Также российские инженеры разработали мобильный комплекс подавления навигации беспилотников «Вика», который активируется только при обнаружении БПЛА и не нарушая работу гражданской инфраструктуры обрывает сигналы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.
Ранее охоту на «Хорнет» начали российские дроны-перехватчики «Сокол», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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