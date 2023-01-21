СМИ: ВСУ сталкиваются с сопротивлением жителей Купянска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с сопротивлением пророссийски настроенных граждан Купянска. Они отказываются помогать украинским военным, пишет Economist.
По словам исполняющего обязанности мэра города Андрея Беседина, пророссийские настроения в Купянске остаются высокими даже спустя несколько месяцев после того, как Украина заняла населенный пункт.
Отдельные жители Купянска «до сих пор отправляют информацию о развертывании украинских войск» военным Российской армии, пишет Economist. По данным издания, бойцам ВСУ запрещено принимать еду от местных жителей, чтобы исключить риск отравления.
Ранее российские войска за сутки уничтожили на купянском направлении более 30 украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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