ВСУ потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российские войска за сутки уничтожили на купянском направлении более 30 украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, продолжается наступление на донецком направлении, за сутки здесь было уничтожено более 50 военных ВСУ, ещё около 30 украинских военных - в Запорожской области и ДНР, более 75 военнослужащих и девять транспортных средств - на краснолиманском направлении.

Также артиллерия и авиация ЗВО нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области.

«Вооружённые силы РФ поразили склад вооружений ВСУ в ДНР и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее мобилизованный украинский военный, попавший в плен, рассказал, что стал свидетелем гибели целой роты сослуживцев в Артёмовске (Бахмут), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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