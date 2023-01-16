ВСУ потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Российские войска за сутки уничтожили на купянском направлении более 30 украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, продолжается наступление на донецком направлении, за сутки здесь было уничтожено более 50 военных ВСУ, ещё около 30 украинских военных - в Запорожской области и ДНР, более 75 военнослужащих и девять транспортных средств - на краснолиманском направлении.
Также артиллерия и авиация ЗВО нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области.
«Вооружённые силы РФ поразили склад вооружений ВСУ в ДНР и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее мобилизованный украинский военный, попавший в плен, рассказал, что стал свидетелем гибели целой роты сослуживцев в Артёмовске (Бахмут), сообщает RT.
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