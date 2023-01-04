Марочко рассказал об использовании ВСУ ложных позиций на купянском направлении

По словам Марочко, в районе населенного пункта Куземовка ротная тактическая группа ВСУ ведет маневренную оборону, чтобы сдержать наступление российской армии, пишет Ura.ru.

«Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», - указал офицер.

Ранее Марочко сообщил, что, по неподтвержденным данным, ВСУ перебрасывают РСЗО HIMARS в район Кременной в Луганской народной республике, напоминает RT.

