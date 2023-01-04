Марочко рассказал об использовании ВСУ ложных позиций на купянском направлении
Украинские военные на купянском направлении используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на этом участке фронта. Об этом сообщил офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По словам Марочко, в районе населенного пункта Куземовка ротная тактическая группа ВСУ ведет маневренную оборону, чтобы сдержать наступление российской армии, пишет Ura.ru.
«Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», - указал офицер.
Ранее Марочко сообщил, что, по неподтвержденным данным, ВСУ перебрасывают РСЗО HIMARS в район Кременной в Луганской народной республике, напоминает RT.
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