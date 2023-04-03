СМИ: ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска
Украинские военные и службы «Белый ангел» и «Феникс» специально выискивали детей в Артемовске и насильно вывозили их, чтобы заставить родителей эвакуироваться на Украину. Об этом рассказала жительница города, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко в беседе с РИА Новости.
После объявления эвакуации жителям Артемовска рекомендовали семьями выехать на украинскую территорию. Вскоре детей начали массово отправлять «на отдых», однако они не возвращались из лагерей и санаториев: родителям приходилось ехать за ними на Украину, отмечает телеканал «360». В дальнейшем детей принудительно эвакуировали компании «Белый ангел» и «Феникс».
«Это были военные ребята, которые в полном обмундировании ездили по адресам ... искали детей и принудительно, именно силой, вывозили детей. Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей», — поделилась Ткаченко.
В течение нескольких недель местные жители прятали малышей в пустых квартирах, где ранее их не видели, пишет РИА ФАН. При появлении военных машин взрослые уходили с детьми на другие этажи.
Между тем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные водрузили флаг РФ над зданием администрации Артемовска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru