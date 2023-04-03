Пригожин: над зданием администрации Артемовска водружен российский флаг
Бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский триколор над зданием администрации Артемовска (Бахмут). Об этом сообщила пресс-служба основателя группы Евгения Пригожина в Telegram.
«2 апреля 2023 года, в 23:00 мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят», - сказал Пригожин.
По словам предпринимателя, противник сосредоточен в западных районах города.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в случае неудачи ВСУ в Артемовске на Киев начнется давление со стороны международного сообщества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru