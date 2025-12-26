Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников

По её словам, возврат к привычному рациону должен быть постепенным. Необходимо сохранять при этом регулярные приёмы пищи и не забывать про белок.

Эксперт отметила, что дефицит калорий более 30% от употребляемой суточной нормы приводит к тому, что организм начинает экономить энергию.

«Резкое ограничение углеводов снижает уровень энергии, ухудшает концентрацию и усиливает тягу к сладкому», — заключила Аверьянова.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила «Радиоточке НСН», что в новогодние каникулы не стоит полностью отказываться от застолья с оливье, но количество сладкого и алкоголя лучше контролировать.

