Китай сократил экспорт автомобилей в Россию более чем вдвое

Китай в январе-ноябре 2025 года экспортировал в Россию 513 тысяч автомобилей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу. За 11 месяцев 2024 года поставки превышали 1,16 миллиона машин.

В ноябре 2025 года экспорт составил 61,9 тысячи автомобилей — на 45,5% меньше, чем годом ранее, и на 33,8% ниже уровня октября. По словам эксперта, китайские автопроизводители стали осторожнее на российском рынке, несмотря на то что внутренние продажи автомобилей в РФ за этот период существенно не снизились.

Китайский автомобильный люкс уходит из России из-за «чудовищного» утильсбора

Цуй Дуншу отметил изменение баланса между поставками и продажами. В 2023 году при экспорте около 1 миллиона автомобилей было продано 480 тысяч, в 2024 году при экспорте 1,28 миллиона продажи достигли 1,07 миллиона. В январе-ноябре 2025 года в России, по его оценке, было реализовано 766 тысяч китайских автомобилей, что превысило объем поставок и позволило сократить складские запасы.

Эксперт напомнил, что рост экспорта китайских машин в Россию был связан с дефицитом на рынке: в 2021 году продажи составляли 157 тысяч автомобилей, а в 2024 году достигли 1,28 миллиона. По данным таможни КНР, в ноябре Китай продал России автомобилей на 1,05 миллиарда долларов — на 26,5% меньше, чем годом ранее, и на 23,7% меньше, чем в октябре, передает «Радиоточка НСН».

