Китай сократил экспорт автомобилей в Россию более чем вдвое

Китай в январе-ноябре 2025 года экспортировал в Россию 513 тысяч автомобилей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу. За 11 месяцев 2024 года поставки превышали 1,16 миллиона машин.

В ноябре 2025 года экспорт составил 61,9 тысячи автомобилей — на 45,5% меньше, чем годом ранее, и на 33,8% ниже уровня октября. По словам эксперта, китайские автопроизводители стали осторожнее на российском рынке, несмотря на то что внутренние продажи автомобилей в РФ за этот период существенно не снизились.