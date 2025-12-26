В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках
Канцерогены, содержащиеся в китайских шинах, выделяются при трении резины о дорожное покрытие, а также при температуре выше +30, сказал НСН Александр Казаченко.
Содержащиеся в шинах из Китая канцерогены опасны при жаре свыше +30 и для тех, кто живет возле дорог с интенсивным движением. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства, при этом все отечественные шины безопасные и соответствуют ГОСТу. Об этом сообщило агентство ТАСС. Казаченко заявил, что такие канцерогены опасны при температуры выше +30 градусов, а также для тех, кто живет рядом с оживленной трассой.
«Все эти канцерогены дают о себе знать либо при выделении пыли в результате трения, например, об асфальт, либо при температуре свыше +30, когда резина начинает “фонить”. Скажем, для работников шиномонтажных мастерских это не опасно — в большинстве помещений температура ниже +30, к тому же большая часть работает либо с открытыми дверями, либо вовсе на улице. Профессиональная болезнь таких мастеров — проблемы со спиной, резина тут ни при чем. Скорее канцерогены могут навредить тем, кто живет вблизи оживленных трасс. Но возникает вопрос: на каждую партию шин есть либо технические условия, либо сертификат качества, часть из них могут взять на проверку, результаты которой хранятся в таможенном комитете. А почему канцерогены нашли только после того, как шины привезли в Россию, большой вопрос», — сказал Казаченко.
Ранее Казаченко заявил, что купить покрышки в Китае и привезти их в Россию обходится на 30% дешевле, чем покупать российские аналоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
