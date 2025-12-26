Содержащиеся в шинах из Китая канцерогены опасны при жаре свыше +30 и для тех, кто живет возле дорог с интенсивным движением. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства, при этом все отечественные шины безопасные и соответствуют ГОСТу. Об этом сообщило агентство ТАСС. Казаченко заявил, что такие канцерогены опасны при температуры выше +30 градусов, а также для тех, кто живет рядом с оживленной трассой.