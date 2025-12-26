Санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы, рассказал почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН.

Интерес к отдыху в российских санаториях снизился по ряду направлений. По данным национального туроператора «Алеан», на 10% снизилось число бронирований туров с целью лечения и оздоровления в Кавказских Минеральных Водах, а спрос на санатории Сочи по году снизился на 15%. Шпилько отметил, что это не единственная сложность в индустрии.