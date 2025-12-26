Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине

Переговорный процесс России и США по урегулированию на Украине ведётся на результат. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песков: Состоялся контакт России и США по итогам поездки Дмитриева в Майами

По её словам, российская сторона не только сформулировала свои «позиции, цели и задачи», но и переподтверждает их каждый день.

«И от них, как заявило руководство России, никто не намерен отступить ни на шаг», - подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва изучит мирные предложения Вашингтона на предмет их соответствия договоренностям с саммита на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАРоссияМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры