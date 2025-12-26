Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине
Переговорный процесс России и США по урегулированию на Украине ведётся на результат. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российская сторона не только сформулировала свои «позиции, цели и задачи», но и переподтверждает их каждый день.
«И от них, как заявило руководство России, никто не намерен отступить ни на шаг», - подчеркнула дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва изучит мирные предложения Вашингтона на предмет их соответствия договоренностям с саммита на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
