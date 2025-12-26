Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище
26 декабря 202518:55
Народная артистка РФ Вера Алентова будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Пушкина.
Как отмечает RT, актриса будет упокоена рядом с супругом - народным артистом РСФСР, режиссёром Владимиром Меньшовым.
Прощание с Алентовой состоится 29 декабря с 11:00 до 13:00 на сцене Театра Пушкина.
Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, причиной её смерти стал острый инфаркт миокарда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище
- Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных
- Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем
- В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках
- «Дороже Турции»: В туристической отрасли назвали проблемы российской санаториев
- Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
- Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников
- В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
- Адвокат Лурье заявила, что Долину попросили освободить квартиру до 30 декабря
- Над Крымом и Черным морем сбили более 20 дронов ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru