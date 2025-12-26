Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище

Народная артистка РФ Вера Алентова будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Пушкина.

Как отмечает RT, актриса будет упокоена рядом с супругом - народным артистом РСФСР, режиссёром Владимиром Меньшовым.

Прощание с Алентовой состоится 29 декабря с 11:00 до 13:00 на сцене Театра Пушкина.

Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, причиной её смерти стал острый инфаркт миокарда.

