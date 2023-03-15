СМИ вспомнили пророчества бывшего лидера «КиШ» Горшка об Украине

В 2011 году на фестивале современного искусства на мысе Казантип в Крыму Горшенев назвал полуостров частью России.

Он напомнил, что Крым стал частью России при императрице Екатерине II. Полуостров может быть только российским, подчеркнул Горшок.

В том же году перед концертом в Киеве музыкант заявил, что украинцы - это русские.

«С Киева - русские! Вся Украина - русские», - сказал рокер журналистам.

Вышедший в начале марта сериал о группе «Король и Шут» установил абсолютный рекорд на «Кинопоиске». В день релиза его посмотрело более 410 тысяч подписчиков, передает НСН.

