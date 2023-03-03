Сериал «Король и шут» установил абсолютный рекорд на «Кинопоиске»

Сервис «Кинопоиск» сообщил, что сериал о панк-группе «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд по просмотрам.

Сериал о легендах панк-рока 2 марта посмотрело больше 410 тыс. подписчиков. Первые два эпизода уже доступны на «Кинопоиске», сериал выходит по четвергам, отмечают в сервисе.