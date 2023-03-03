Сериал «Король и шут» установил абсолютный рекорд на «Кинопоиске»

Сервис «Кинопоиск» сообщил, что сериал о панк-группе «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд по просмотрам.

Сериал о легендах панк-рока 2 марта посмотрело больше 410 тыс. подписчиков. Первые два эпизода уже доступны на «Кинопоиске», сериал выходит по четвергам, отмечают в сервисе.

Опубликован первый трейлер сериала о группе «Король и шут»

Предыдущим рекордсменом был фильм «Лига справедливости Зака Снайдера».

Экс-участник «КиШ», лидер группы «КняZz» Андрей Князев ранее сказал, что ему понравился сериал о музыкантах.

Тем временем, на «Винзаводе» 2 марта открылась выставка «Панк-культура. Король и Шут», которая рассказывает и об истории группы, и о панк-культуре в целом.

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ФОТО: пресс-служба Кинопоиска
ТЕГИ:СериалРок-музыкаКороль И Шут
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