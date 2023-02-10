Лидер группы «КняZz» назвал удачным сериал о «Короле и Шуте»

Лидер группы «КняZz» Андрей Князев, бывший одним из лидеров панк-группы «Король и Шут» и являвшийся автором большинства их композиций, назвал удачным биографический сериал о членах «КиШ». Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Опубликован первый трейлер сериала о группе «Король и шут»

По словам музыканта, порой важно передать не столько внешнее сходство с прототипами, сколько всю глубину образа, его особенности. После просмотра финальной версии сериала стало понятно, что создатели «попали в точку», отметил Князев.

При этом он подчеркнул, что многое осталось за кадром — творческие метания, мысли, то, что повлияло на развитие и становление «КиШ», его работу с Михаилом Горшеневым. Князев добавил, что это невозможно было перевести на «киноязык» с его стилем и законами.

Ранее сообщалось, что выставка «Панк-Культура. Король и Шут» откроется в Москве 2 марта в центре современного искусства «Винзавод». Об этом сообщило агентство НСН.

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ТЕГИ:Рок-музыкаСериалКороль И ШутАндрей Князев
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