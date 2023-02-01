СМИ: Военная полиция предотвратила теракт в Запорожской области
Российская военная полиция обнаружила и обезвредила самодельное взрывное устройство в населенном пункте Кириловка Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт», злоумышленники планировали подорвать остановку, где бывает большое скопление мирных жителей, пишет РИА ФАН. Однако бойцы обнаружили взрывное устройство, специалист с позывным «Ара» обезвредил его, отмечает «Свободная пресса».
«Поступил сигнал от Росгвардии, что обнаружено самодельное взрывное устройство. Поехали на выезд. Осмотрел. Это была противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением», — рассказал сам «Ара».
Военный принял решение обезвредить находку на месте, так как взрывное устройство могли привести в действие в любой момент. На обезвреживание ушло менее минуты. Позже мину доставили на полигон, где ее уничтожат накладным зарядом.
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