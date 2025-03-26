Мишустин: Россия создает специальную платформу для борьбы с мошенниками

Специальная платформа для борьбы с мошенниками разрабатывается в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Выступая в Госдуме, он рассказал, что платформа будет предназначена «для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов».

«Она позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета», - заключил глава правительства.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту граждан от телефонного и кибермошенничества, сообщает RT,

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ГосдумаРоссиянеМошенникиМихаил Мишустин

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