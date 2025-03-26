Мишустин: Россия создает специальную платформу для борьбы с мошенниками

Выступая в Госдуме, он рассказал, что платформа будет предназначена «для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов».

«Она позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета», - заключил глава правительства.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту граждан от телефонного и кибермошенничества, сообщает RT,

