Мишустин: Россия создает специальную платформу для борьбы с мошенниками
26 марта 202514:46
Специальная платформа для борьбы с мошенниками разрабатывается в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он рассказал, что платформа будет предназначена «для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов».
«Она позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета», - заключил глава правительства.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту граждан от телефонного и кибермошенничества, сообщает RT,
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru