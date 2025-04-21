МВД: Мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

Мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов, сообщили в МВД, передает РИА Новости.

Отмечается, что ложные сайты не отличаются от «оригинала», выявить обман бывает очень сложно. Неопытные путешественники обнаруживают проблему только в аэропорту, что омрачает их возможный отпуск, так как деньги вернуть в таком случае сложно. А у мошенников есть время, чтобы удалить ненастоящий сайт, при этом создать новый – это дело нескольких часов.

В МВД уточнили, что за последний год число жалоб на фейковые билеты растет. Специалисты рекомендуют использовать официальные приложения для покупки билетов.

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Также мошенники придумали новую схему обмана россиян без кодов из смс, сообщили специалисты банка ВТБ. Злоумышленники звонят «жертве», сообщают о серьезной проблеме, например, что у человека пытаются украсть деньги. При этом фейковые сотрудники банков уточняют, что никаких кодов называть никому не нужно. Человек начинает доверять мошенникам, а они фоново говорят, что к разговору можно подключать «генерала ФСБ», а затем звонок обрывается

. После этого клиенту приходит сообщение, что в его аккаунт, например, на «Госуслугах» якобы кто-то пытался войти. Клиент переходит на сайт, который ворует его данные, либо звонит мошенникам сам и уже готов выполнить все их требования, чтобы спасти свой аккаунт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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