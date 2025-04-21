МВД: Мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

Пасхальное перемирие снизило количество атак со стороны ВСУ по Белгородской области

Почти 10 тысяч человек остались без света в Туве из-за снегопада и сильного ветра

Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования

Суды за год вынесли приговоры за браконьерство почти двум тысячам рыболовам

Россиянам напомнили про «длинные» выходные в начале мая