МВД: Мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов
Мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов, сообщили в МВД, передает РИА Новости.
Отмечается, что ложные сайты не отличаются от «оригинала», выявить обман бывает очень сложно. Неопытные путешественники обнаруживают проблему только в аэропорту, что омрачает их возможный отпуск, так как деньги вернуть в таком случае сложно. А у мошенников есть время, чтобы удалить ненастоящий сайт, при этом создать новый – это дело нескольких часов.
В МВД уточнили, что за последний год число жалоб на фейковые билеты растет. Специалисты рекомендуют использовать официальные приложения для покупки билетов.
Также мошенники придумали новую схему обмана россиян без кодов из смс, сообщили специалисты банка ВТБ. Злоумышленники звонят «жертве», сообщают о серьезной проблеме, например, что у человека пытаются украсть деньги. При этом фейковые сотрудники банков уточняют, что никаких кодов называть никому не нужно. Человек начинает доверять мошенникам, а они фоново говорят, что к разговору можно подключать «генерала ФСБ», а затем звонок обрывается
. После этого клиенту приходит сообщение, что в его аккаунт, например, на «Госуслугах» якобы кто-то пытался войти. Клиент переходит на сайт, который ворует его данные, либо звонит мошенникам сам и уже готов выполнить все их требования, чтобы спасти свой аккаунт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru