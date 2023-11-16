СМИ назвали причину приезда Леонтьева в Россию

Певец Валерий Леонтьев прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн своей квартиры. Об это пишет «Московский комсомолец».





Издание уточняет, что артист увлекается дизайном интерьеров. Он кардинально передал свое жилье, изменив цвета и стиль в оформлении стен.

В новом дизайне квартиры акцент сделан на игру теней и света, а также установленные подсвеченные маски, которые Леонтьев коллекционировал долгое время.

Ранее дочь умершего Валентина Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

