СМИ назвали причину приезда Леонтьева в Россию
16 ноября 202319:57
Певец Валерий Леонтьев прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн своей квартиры. Об это пишет «Московский комсомолец».
Издание уточняет, что артист увлекается дизайном интерьеров. Он кардинально передал свое жилье, изменив цвета и стиль в оформлении стен.
В новом дизайне квартиры акцент сделан на игру теней и света, а также установленные подсвеченные маски, которые Леонтьев коллекционировал долгое время.
Ранее дочь умершего Валентина Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru