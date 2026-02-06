Никаких шорт! Стилист поддержал введение дресс-кода для посетителей театров
При походе в театр мужчинам стоит отдавать предпочтение брюкам и пиджаку, а женщинам — вечерним платьям, сказал НСН Александр Белов.
В театр стоит надевать более вечерние наряды, а посещать такие места в шортах и вовсе надо запретить, заявил НСН международный fashion-эксперт, стилист Александр Белов.
Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе предложил ввести систему дресс-кода для посещения театров. По его словам, регулированием этого вопроса следует заняться властям. В рамках марафона «Россия — семья семей» народный артист России отметил, что допустимость определенной одежды в таких местах имеет свою логику. Белов полностью согласился с Цискаридзе.
«Цискаридзе предложил хорошую идею! Многие люди ходят в театр в таком виде, как будто едут в общественном транспорте. Это не всегда красиво и уместно. Должен быть какой-то этикет, должно быть уважение. В театр стоит надевать более вечерние наряды. Необязательно надевать строгий костюм, достаточно будет кежуал брюк и пиджака, например. Главное, чтобы это смотрелось формально и адекватно. Для девушек подойдут платья, которые хотя бы напоминают вечерние. Я думаю, что лучше ввести те формы вещей, которые точно не надо надевать в театр. Например, шорты. От таких вещей точно стоит отказаться, ведь некоторые люди откровенно плюют на дресс-код», — сказал собеседник НСН.
Ранее худрук театр «Модерн» Юрий Грымов заявил, что в театр нужно наряжаться как в церковь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане школьник с топором ранил двух сверстников
- «Запретный плод»: Кому противопоказана квашеная капуста
- Никаких шорт! Стилист поддержал введение дресс-кода для посетителей театров
- Россия начала поставки рыбы в Бразилию
- В Орловской области обломки ракет повредили газопровод
- СМИ: Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach
- ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Брянской области
- СМИ: У Трампа «большие планы» на Олимпиаду в Италии
- В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна многоэтажки
- Трамп «предотвратил» ещё одну войну и анонсировал «ядерную» сделку с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru