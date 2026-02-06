Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе предложил ввести систему дресс-кода для посещения театров. По его словам, регулированием этого вопроса следует заняться властям. В рамках марафона «Россия — семья семей» народный артист России отметил, что допустимость определенной одежды в таких местах имеет свою логику. Белов полностью согласился с Цискаридзе.

«Цискаридзе предложил хорошую идею! Многие люди ходят в театр в таком виде, как будто едут в общественном транспорте. Это не всегда красиво и уместно. Должен быть какой-то этикет, должно быть уважение. В театр стоит надевать более вечерние наряды. Необязательно надевать строгий костюм, достаточно будет кежуал брюк и пиджака, например. Главное, чтобы это смотрелось формально и адекватно. Для девушек подойдут платья, которые хотя бы напоминают вечерние. Я думаю, что лучше ввести те формы вещей, которые точно не надо надевать в театр. Например, шорты. От таких вещей точно стоит отказаться, ведь некоторые люди откровенно плюют на дресс-код», — сказал собеседник НСН.

Ранее худрук театр «Модерн» Юрий Грымов заявил, что в театр нужно наряжаться как в церковь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

