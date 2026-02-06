Россия начала поставки рыбы в Бразилию
6 февраля 202609:53
Россия начала поставки рыбы на бразильский рынок. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.
По словам главы Минсельхоза, пока объемы поставок маленькие, пишет RT.
«Преимущественно мы видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь», — подчеркнула Лут.
Как отметила министр, в Бразилии действуют высокие пошлины на ввоз такой продукции, российской стороне «есть о чем поговорить» с коллегами.
Ранее стало известно, что в 2025 году крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию была Белоруссия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия начала поставки рыбы в Бразилию
- В Орловской области обломки ракет повредили газопровод
- СМИ: Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach
- ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Брянской области
- СМИ: У Трампа «большие планы» на Олимпиаду в Италии
- В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна многоэтажки
- Трамп «предотвратил» ещё одну войну и анонсировал «ядерную» сделку с Россией
- Роскачество начало сертификацию натуральной, органической и веганской косметики
- Росфинмониторинг: Внесение денег в банкоматы могут использовать для легализации
- Средства ПВО уничтожили над Россией 38 украинских беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru