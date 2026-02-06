Россия начала поставки рыбы в Бразилию

Россия начала поставки рыбы на бразильский рынок. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

По словам главы Минсельхоза, пока объемы поставок маленькие, пишет RT.

«Преимущественно мы видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь», — подчеркнула Лут.

Как отметила министр, в Бразилии действуют высокие пошлины на ввоз такой продукции, российской стороне «есть о чем поговорить» с коллегами.

Ранее стало известно, что в 2025 году крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию была Белоруссия.

