СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции

«Они [логотип и слоган] предварительно утверждены», — заявил источник издания, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что и слоган, и логотип уже получили одобрение, хотя официально на заседаниях этот вопрос еще не рассматривался.

Уточняется, что раскрытая Конституция с российским триколором будет символизировать «открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона», пишет Ura.ru.

Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок. В числе предложений - упоминание Бога; положение о недопустимости отчуждения российской территории; запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство; положение о браке как союзе мужчины и женщины; положение о русском народе как государствообразующем и русском языке как государственном (с правом республик устанавливать свои языки); положение о преемственности России в отношении СССР.

