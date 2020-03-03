СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции

Источники в ЦИК заявили, что логотипом голосования по поправкам в основной документ России может стать раскрытая Конституция с триколором, а слоганом будет фраза: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Об этом пишет 3 марта РБК.

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«Они [логотип и слоган] предварительно утверждены», — заявил источник издания, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что и слоган, и логотип уже получили одобрение, хотя официально на заседаниях этот вопрос еще не рассматривался.

Уточняется, что раскрытая Конституция с российским триколором будет символизировать «открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона», пишет Ura.ru.

Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок. В числе предложений - упоминание Бога; положение о недопустимости отчуждения российской территории; запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство; положение о браке как союзе мужчины и женщины; положение о русском народе как государствообразующем и русском языке как государственном (с правом республик устанавливать свои языки); положение о преемственности России в отношении СССР.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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