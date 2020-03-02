Бог есть. Теперь и в Конституции

24 страницы занимают внесенные Владимиром Путиным поправки ко второму чтению в Госдуме его же законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, напомнив, что сегодня истекает срок, отведенный для внесения поправок в Основной закон. В числе предложенных сегодня поправок - упоминание Бога; положение о недопустимости отчуждения российской территории; запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство; положение о браке как союзе мужчины и женщины; положение о русском народе как государствообразующем и русском языке как государственном (с правом республик устанавливать свои языки); положение о преемственности России в отношении СССР.

Включение в Конституцию упоминания о Боге стало во время общественной дискуссии о поправках одним из наиболее спорных предложений, - отмечает «Газета.ру», напоминая, что Россия 14-й статьей действующей редакции Конституции определяется как светское государство, в котором религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Включить упоминание Бога в Конституцию предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Против выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, призвавший исходить в таких вопроса из принципа «не навреди». По его словам, которые приводятся на сайте Совета, «нельзя допустить ситуации, когда та или иная формулировка стала бы камнем преткновения между верующими различных традиций. Любые изменения основополагающего законодательного акта страны должны быть направлены на сплочение, а не разъединение граждан России, а посему взвешены и обдуманы», - говорится в его заявлении. Компромиссную версию зачитал спикер Госдумы: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Отточить формулировки всех поправок предстоит профильному думскому комитету по законодательству и госстроительству ко второму чтению президентского законопроекта, которое состоится 10 марта. Не исключено, что в третьем, окончательном чтении Госдума примет его в тот же день, чтобы Совет Федерации успел как можно быстрее одобрить его. В первом чтении документ был одобрен нижней палатой 23 января – разумеется, единогласно. Инициатор изменений в Конституции президент Путин, оглашая эту идею в Послании Федеральному собранию, указал, что поправки вступят в силу только в случае их одобрения гражданами России. День всеобщего голосования уже назначен: это, напомним, 22 апреля, среда, объявленная выходным днем. Как раз между Пасхой и Рамаданом.

