СМИ: В США опасаются полномасштабной войны из-за конфликта на Украине

«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации или применении ядерного оружия», — говорится в журнале.

По мнению авторов, даже намерение президентов России и США не гарантирует предотвращение полномасштабного конфликта.

«Война на Украине будет постоянно вызывать новые, неопределенные, тревожные и пугающие непредвиденные обстоятельства. Миру придется научиться с этим жить», — предупреждают журналисты.

Ранее Вашингтон выделил Киеву военную помощь еще на 175 миллионов долларов. Распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

