СМИ: В США опасаются полномасштабной войны из-за конфликта на Украине
Авторы американского журнала Foreign Affairs считают, что конфликт на Украине грозит другим странам, потому что может перерасти в полномасштабную войну.
Журналисты считают, что ситуация на Украине становится «токсичной», в конфликт оказываются вовлечены другие страны, при этом международные организации не в состоянии сдержать развитие событий.
«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации или применении ядерного оружия», — говорится в журнале.
По мнению авторов, даже намерение президентов России и США не гарантирует предотвращение полномасштабного конфликта.
«Война на Украине будет постоянно вызывать новые, неопределенные, тревожные и пугающие непредвиденные обстоятельства. Миру придется научиться с этим жить», — предупреждают журналисты.
Ранее Вашингтон выделил Киеву военную помощь еще на 175 миллионов долларов. Распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.
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