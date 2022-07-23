СМИ: В США опасаются полномасштабной войны из-за конфликта на Украине

Авторы американского журнала Foreign Affairs считают, что конфликт на Украине грозит другим странам, потому что может перерасти в полномасштабную войну.

Журналисты считают, что ситуация на Украине становится «токсичной», в конфликт оказываются вовлечены другие страны, при этом международные организации не в состоянии сдержать развитие событий.

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«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации или применении ядерного оружия», — говорится в журнале.

По мнению авторов, даже намерение президентов России и США не гарантирует предотвращение полномасштабного конфликта.

«Война на Украине будет постоянно вызывать новые, неопределенные, тревожные и пугающие непредвиденные обстоятельства. Миру придется научиться с этим жить», — предупреждают журналисты.

Ранее Вашингтон выделил Киеву военную помощь еще на 175 миллионов долларов. Распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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