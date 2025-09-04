Россиянам объяснили, о чем нельзя просить Бога
Библейская заповеь запрещает использовать имя Бога напрасно. Об этом «ФедералПресс» заявил священник Фёдор Бородин.
Он пояснил, что у Бога нельзя агрессивно требовать исполнения личных желаний, просить его наказать или нанести вред другим людям, запрещено использовать жаргон и грубые слова. Всё это оказывает негативное влияние на самих просящих.
Также священник указал, что молитвы следует читать вдумчиво и без спешки, обращаясь к Богу искренне и с уважением.
«Молитва – это не некая магическая формула, а разговор с Богом, любящим каждого из нас и желающим нам... спасения души и обретения Царства Небесного», - заключил протоиерей.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил верующим отдавать 25% всего, что у них есть, в пользу нуждающихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
