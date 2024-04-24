СМИ: В России зафиксировали рекордную текучку кадров за 30 лет наблюдений

Отмечается, что порядка трети россиян меняют работу каждый год. Важнейшими причинами такого тренда называют реструктуризацию экономики и дефицит кадров. В условиях нехватки специалистов работодатели продолжают улучшать условия для соискателей, переманивая их у конкурентов.

В случае того, если россияне продолжат менять работу с такой скоростью, это может привести к обесцениванию инвестиций в обучение сотрудников.

Ранее сервис Авито Работа выяснил, что в России курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки, отмечает RT.