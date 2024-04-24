СМИ: В России зафиксировали рекордную текучку кадров за 30 лет наблюдений
По итогам 2023 года текучка кадров в России достигла рекордного уровня за последние 30 лет наблюдений, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова.
Отмечается, что порядка трети россиян меняют работу каждый год. Важнейшими причинами такого тренда называют реструктуризацию экономики и дефицит кадров. В условиях нехватки специалистов работодатели продолжают улучшать условия для соискателей, переманивая их у конкурентов.
В случае того, если россияне продолжат менять работу с такой скоростью, это может привести к обесцениванию инвестиций в обучение сотрудников.
Ранее сервис Авито Работа выяснил, что в России курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru