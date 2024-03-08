Курьерская доставка стала самой популярной подработкой в России
В России курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки, таковы данные исследования, проведенного порталом Авито Работа.
Как отмечается, доля этого сегмента от общего числа опубликованных вакансий за январь-февраль 2024 года составила 19%, а доля откликов кандидатов — 10%.
«Подработка — это долгоиграющий тренд рынка труда. Для соискателей появляется возможность занять свободное время и найти дополнительный источник дохода. А работодатели таким образом могут восполнить дефицит кадров временными сотрудниками», — заявил НСН директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.
В тройку наиболее востребованных сфер деятельности для подработки также вошли работа в такси (9%) и в сфере производства, сырья и сельского хозяйства (8%). Далее следуют подработки в сферах продаж (6%), туризма и ресторанов (5%), строительства (5%), транспорта и логистики (3%), а также в группе профессий домашнего персонала (3%).
Ранее стало известно, что безработные в РФ смогут подрабатывать без потери пособия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru