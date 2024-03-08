Курьерская доставка стала самой популярной подработкой в России

В России курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки, таковы данные исследования, проведенного порталом Авито Работа.

Исследование показало, что больше трети курьеров имеют высшее образование

Как отмечается, доля этого сегмента от общего числа опубликованных вакансий за январь-февраль 2024 года составила 19%, а доля откликов кандидатов — 10%.

«Подработка — это долгоиграющий тренд рынка труда. Для соискателей появляется возможность занять свободное время и найти дополнительный источник дохода. А работодатели таким образом могут восполнить дефицит кадров временными сотрудниками», — заявил НСН директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

В тройку наиболее востребованных сфер деятельности для подработки также вошли работа в такси (9%) и в сфере производства, сырья и сельского хозяйства (8%). Далее следуют подработки в сферах продаж (6%), туризма и ресторанов (5%), строительства (5%), транспорта и логистики (3%), а также в группе профессий домашнего персонала (3%).

Ранее стало известно, что безработные в РФ смогут подрабатывать без потери пособия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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