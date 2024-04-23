Опрос: Большинство россиян выполняют тестовые задания работодателей

Издание ссылается на результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которым 27% респондентов никогда не выполняли тестовое задание для работы.

Отмечается, что 15% россиян положительно относятся к выполнению тестовых испытаний. По их мнению, это помогает рекрутеру понять человека. При этом почти половина (48%) опрошенных указали, что обеим сторонам сразу становится ясно, есть ли смысл в дальнейшем сотрудничестве.

«Интересно, что мужчины чаще делают задания, чем женщины: 29% и 24% соответственно», – заключили исследователи.

Ранее аналитики кадровой компании UTEAM выяснили, что больше половины (56%) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

