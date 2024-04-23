Опрос: Большинство россиян выполняют тестовые задания работодателей
Большинство россиян выполняют тестовые задания работодателей. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявили 48% участников соответствующего опроса.
Издание ссылается на результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которым 27% респондентов никогда не выполняли тестовое задание для работы.
Отмечается, что 15% россиян положительно относятся к выполнению тестовых испытаний. По их мнению, это помогает рекрутеру понять человека. При этом почти половина (48%) опрошенных указали, что обеим сторонам сразу становится ясно, есть ли смысл в дальнейшем сотрудничестве.
«Интересно, что мужчины чаще делают задания, чем женщины: 29% и 24% соответственно», – заключили исследователи.
Ранее аналитики кадровой компании UTEAM выяснили, что больше половины (56%) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru