СМИ: В России за неделю скончалось больше больных c COVID-19, чем за весь август
В России на уходящей неделе от коронавируса скончалось людей больше, чем за весь август. При этом количество выявленных случаев практически «сравнялось с показателями за весь сентябрь», делает вывод ТАСС на основе анализа данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В период с 23 по 29 ноября заразились COVID-19 179 987 людей, согласно информации оперштаба. Это на 10,1% больше показателей прошлой недели, когда зарегистрировали 163 504 новых случаев заражения инфекцией, и почти сходно с итогами сентября, когда сообщили о 180 967 заболевших.
Максимальные всплески за сутки зафиксированы трижды за неделю - в понедельник (25 173), четверг (25 487) и пятницу (27 543).
По данным оперативного штаба, 1,5% населения России заразились коронавирусной инфекцией - 2 269 316 человек.
В агентстве подсчитали, что коэффициент распространения коронавируса на этой недели снизился с 1,1 в прошлое воскресенье до 1,09 в нынешнее.
Академик РАН, депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против растиражированных высказываний ученых о возникновении COVID-19 и поголовной вакцинации.
«Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу», - сказал Геннадий Онищенко.
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