СМИ: В России возобновили выдачу биометрических загранпаспортов

Выдача россиянам биометрических загранпаспортов возобновлена, сообщают «Известия» со ссылкой на Гознак.

В начале февраля оформление таких паспортов в регионах России было приостановлено «по техническим причинам». СМИ сообщали, что ограничения продлятся до второй половины марта.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил в этой связи гражданам оформлять загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет вместо биометрических. Он допустил, что могли возникнуть «проблемы с чипами или еще что-то».

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко рассказал НСН, что выпускающий чипы российский завод «Микрон» работает сейчас в три смены.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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