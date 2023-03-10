СМИ: В России возобновили выдачу биометрических загранпаспортов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил в этой связи гражданам оформлять загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет вместо биометрических. Он допустил, что могли возникнуть «проблемы с чипами или еще что-то».

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко рассказал НСН, что выпускающий чипы российский завод «Микрон» работает сейчас в три смены.

