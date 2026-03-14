В Швеции задержали гражданина РФ - капитана танкера Sea Owl

Прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из России

Ранее береговая охрана перехватила судно, шедшее под коморским флагом, в связи с якобы поддельной принадлежностью.

«Прокурор принял решение задержать капитана танкера... по подозрению в использовании поддельных документов», — заявили в прокуратуре.

Подозреваемого намерены допросить в присутствии государственного защитника. Решение о взятии капитана под стражу или его освобождении примут до полудня в понедельник (14:00 мск).

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
