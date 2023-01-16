СМИ: в России могут ввести единый платежный документ за ЖКУ
Министерство строительства России обсуждает возможность внедрения в стране единого платежного документа за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Минстрой по итогам совещания в прошлом декабре направил письмо в Минцифры и другие ведомства, в котором предлагает рассмотреть возможность внедрения единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
Как ожидается, инициатива позволит перейти к электронным платежным документам на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ. Конечная цель – повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.
Ранее комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ предложила изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и повышать их с учетом платежеспособности россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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