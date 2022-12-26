В Минстрое выступили за повышение тарифов ЖКУ с учетом платежеспособности граждан
Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ предложила изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и повышать их с учетом платежеспособности россиян. Об этом пишут Известия.
«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — подчеркнула глава комиссии Ирина Булгакова.
Как отметила руководитель, сейчас индексация тарифов ЖКХ формируется исходя из уровня инфляции. Однако следует оценивать доступность тарифов, чтобы большинство людей могло оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а другие граждане могли получать адресные льготы.
По словам Булгаковой, если в регионе квитанции ЖКХ не могут оплатить более 30% жителей, то с тарифами «что-то не то». Глава комиссии указала, что повышать их нельзя, если треть населения не может платить за ЖКУ. В таком случае нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо компенсировать из федерального бюджета.
Как отметили в Минстрое, рост тарифов ЖКХ ограничивается предельным индексом: с 1 декабря 2022 года он достигает 9%, фактический уровень — 6,5–7,87%, пишет Газета.ру. Коме того, на федеральном и на региональном уровнях действует широкий набор мер поддержки по оплате коммунальных услуг.
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