«Понапридумывали!»: Россиянам рассказали о нововведениях в сфере ЖКХ в 2023 году
Законодатели так увлеклись изменениями, что работники сферы ЖКХ теперь не понимают, как им выполнять нововведения, отметил в эфире НСН Сергей Сохранов.
Россиян в этом году ждет много нововведений в сфере ЖКХ, с марта, в частности, начнется перелицензирование управляющих компаний, тогда же введут ограничения на получение сведений из ЕГРН о собственниках помещений в многоквартирном доме, рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.
«Законодатели так увлеклись процессом, что все субъекты регулирования стонут от того, что не понимают, как им выполнять то законодательство, которое понапридумывали. Законодательство должно быть однозначным, но часто нормы носят двоякое толкование. Так произошло с одной из основных новелл, которая уже должна была вступить в действие, начать свой отсчет с 18 января 2023 года. Речь идет о перелицензировании управляющих компаний. В худшем сценарии это ведет к тотальному переделу рынка в регионах, а при мягком развитии сценария это ведет к осложнению деятельности управляющих компаний. Поэтому первая новелла, которая ожидает нас – это перенос сроков перелицензирования деятельности управляющих компаний (на март 2023 года – ред. НСН)», - сказал Сохранов.
Также он отметил, что россиян в этом году будет ждать перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества. По словам Сохранова, в значительном количестве многоквартирных домов собственников помещений может ожидать подорожание «КР на СОИ» (коммунальный ресурс на содержание общего имущества) примерно на 40%.
«Что касается потребителей ЖКУ, то одним из самых чувствительных и заметных моментов, которые связаны с проживанием в многоквартирных домах, будет перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества. Несмотря на то, что постановление правительства №92 было выпущено еще в начале 2022 года, но вступило в действие только с 1 сентября, перерасчеты все будут делаться с первого квартала 2023 года. Есть подозрение, что в значительном количестве многоквартирных домов, особенно это касается старых домов, там, где сети и оборудование изношено… Собственников помещений может ожидать неприятный сюрприз: показатель "КР на СОИ" у каждого дома разный, но это все равно достаточно ощутимая сумма, поднимется примерно на 40%. Другие эксперты считают, что в среднем стоимость платежки поднимется на 300 рублей на квартиру», - указал собеседник НСН.
Кроме того, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» подчеркнул, что с марта 2023 года будет действовать норма, которая накладывает ограничения на получение сведений из ЕГРН о собственниках помещений в многоквартирном доме. Однако он добавил, что законодатели еще пытаются найти компромиссы, чтобы не парализовать весь рынок управления многоквартирными домами.
«Норма начала действовать с сентября, однако применять ее будут только с марта 2023 года. Норма этого закона накладывает ограничения на получение сведений из ЕГРН о собственниках помещений в многоквартирном доме. Так, очень много процессов в многоквартирном доме завязано на получение персональных данных о владельцах помещений. Например, чтобы инициировать общее собрание, нам нужен реестр всех собственников дома, которым нужно направить сообщение о проведении собрания и которых нужно потом идентифицировать. Если не будет возможности получить персональные данные, то не смогут провести ни одно собрание в многоквартирном доме. Законодатели пытаются найти компромиссы, чтобы не парализовать весь рынок управления многоквартирными домами», - сказал Сохранов.
Также он рассказал, какие инициативы и законопроекты в сфере ЖКХ наиболее ожидаемы в 2023 году. В частности, Сохранов привел в пример появление гарантирующей управляющей компании.
«Что касается ожиданий от 2023 года… Это начало реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на перспективу до 2030 и до 2035 года. Там прописано много интересного, но одна из новелл – это появление гарантирующей управляющей компании. По логике и объяснению творцов, предполагается, что она будет страховать рынок жилья от того, чтобы неликвидные многоквартирные дома оставались без управления. Также готовится значительно изменение, касающееся проведения капремонта. В частности, это проведение обязательного технического обследования многоквартирного дома перед проведением капремонта», - резюмировал он.
Ранее «Известия» со ссылкой на фонд «Институт экономики города» сообщили, что систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут изменить в России. Так, сегодня в ЖКУ входят текущий ремонт, вывоз мусора, уборка подъездов, вода, тепло и другие. Переводить оплату за них предлагают не сразу управляющей компании, а на специальные счета. Инициативу фонда поддерживают в Госдуме, депутаты могут рассмотреть ее уже в этом году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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