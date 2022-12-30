«Понапридумывали!»: Россиянам рассказали о нововведениях в сфере ЖКХ в 2023 году

Кроме того, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» подчеркнул, что с марта 2023 года будет действовать норма, которая накладывает ограничения на получение сведений из ЕГРН о собственниках помещений в многоквартирном доме. Однако он добавил, что законодатели еще пытаются найти компромиссы, чтобы не парализовать весь рынок управления многоквартирными домами.

«Норма начала действовать с сентября, однако применять ее будут только с марта 2023 года. Норма этого закона накладывает ограничения на получение сведений из ЕГРН о собственниках помещений в многоквартирном доме. Так, очень много процессов в многоквартирном доме завязано на получение персональных данных о владельцах помещений. Например, чтобы инициировать общее собрание, нам нужен реестр всех собственников дома, которым нужно направить сообщение о проведении собрания и которых нужно потом идентифицировать. Если не будет возможности получить персональные данные, то не смогут провести ни одно собрание в многоквартирном доме. Законодатели пытаются найти компромиссы, чтобы не парализовать весь рынок управления многоквартирными домами», - сказал Сохранов.

Также он рассказал, какие инициативы и законопроекты в сфере ЖКХ наиболее ожидаемы в 2023 году. В частности, Сохранов привел в пример появление гарантирующей управляющей компании.