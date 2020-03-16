СМИ: В России из-за COVID-19 могут закрыться крупные магазины одежды

Крупные fashion-ритейлеры не исключили, что из-за распространения коронавируса они могут временного закрыть магазины. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. В частности, ретейлеры не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за вспышки COVID-19. Кроме того, посещаемость торговых центров – на фоне распространения заболевания – резко упала.

По данным издания, этой ситуацией воспользовались магазины одежды и аксессуаров Zara и Bershka, а также крупные парфюмерные сети, попросив у владельцев торговых точек скидки по аренде. Бизнесмены также не исключают временно закрытия магазинов до нормализации ситуации.

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При этом, торговые сети России создали достаточный запас товаров, закрытия продовольственных магазинов на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 не планируется. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минпромторга.

Накануне НСН писала, что в российских магазинах и службах доставки фиксируют скачок покупательского спроса на макароны, крупы и консервы, а также на предметы гигиены на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля, сообщает ТАСС.

Так, повышение спроса на отдельные группы товаров зафиксировали в X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Ашан», «Лента», Metro Cash & Carry, а также онлайн-гипермаркет «Утконос» и онлайн-супермаркет «Перекресток.ру». Торговые сети увеличивают объемы поставок и площадей на складах и в торговых залах. Ретейлеры обещают не допустить пустых полок в магазинах.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил панические настроения среди россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.


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ФОТО: pexels.com
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