СМИ: В России из-за COVID-19 могут закрыться крупные магазины одежды
Крупные fashion-ритейлеры не исключили, что из-за распространения коронавируса они могут временного закрыть магазины. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. В частности, ретейлеры не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за вспышки COVID-19. Кроме того, посещаемость торговых центров – на фоне распространения заболевания – резко упала.
По данным издания, этой ситуацией воспользовались магазины одежды и аксессуаров Zara и Bershka, а также крупные парфюмерные сети, попросив у владельцев торговых точек скидки по аренде. Бизнесмены также не исключают временно закрытия магазинов до нормализации ситуации.
При этом, торговые сети России создали достаточный запас товаров, закрытия продовольственных магазинов на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 не планируется. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минпромторга.
Накануне НСН писала, что в российских магазинах и службах доставки фиксируют скачок покупательского спроса на макароны, крупы и консервы, а также на предметы гигиены на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля, сообщает ТАСС.
Так, повышение спроса на отдельные группы товаров зафиксировали в X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Ашан», «Лента», Metro Cash & Carry, а также онлайн-гипермаркет «Утконос» и онлайн-супермаркет «Перекресток.ру». Торговые сети увеличивают объемы поставок и площадей на складах и в торговых залах. Ретейлеры обещают не допустить пустых полок в магазинах.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил панические настроения среди россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.
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