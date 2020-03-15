Психолог рассказал, почему россияне не паникуют из-за коронавируса

Эксперт обратил внимание на то, что молодые люди опасаются коронавируса больше, чем представители старшего поколения именно потому, что у молодежи отсутствует опыт преодоления тяжелых проблем, который есть у родителей.

Напомним, в России официально подтверждены 59 случаев заражения COVID-19. В субботу решением правительства страны был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Заболевание зарегистрировано в 130 странах мира. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро воскресенья, на планете COVID-19 инфицированы 142649 человек, скончались 5393, сообщает ТАСС.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил панические настроения среди россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Главный показатель – смертность. Она при коронавирусе невелика. В Китае прогнозируют, что к лету не будет ни одного случая. А у нас психоз и паника из-за COVID-19 уже доходят до глупости, когда начинают скупать продукты. Думаю, перед координационным советом будет стоять задача сделать срез заболевания всей популяции россиян, чтобы определить масштабы бедствия», - заявил эксперт.

