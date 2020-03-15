Психолог рассказал, почему россияне не паникуют из-за коронавируса
Жители России, в отличие от населения других стран, меньше переживают из-за распространения коронавируса. Так считает клинический психолог Михаил Хорс, сообщает Nation News.
По мнению эксперта, россияне пережили гораздо более серьезные испытания, которые выпадали им за историю развития страны. Психолог считает, что пандемия коронавируса не относится к числу самых страшная.
«Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — цитирует Хорса Газета.ru.
Эксперт обратил внимание на то, что молодые люди опасаются коронавируса больше, чем представители старшего поколения именно потому, что у молодежи отсутствует опыт преодоления тяжелых проблем, который есть у родителей.
Напомним, в России официально подтверждены 59 случаев заражения COVID-19. В субботу решением правительства страны был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом.
Заболевание зарегистрировано в 130 странах мира. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро воскресенья, на планете COVID-19 инфицированы 142649 человек, скончались 5393, сообщает ТАСС.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил панические настроения среди россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Главный показатель – смертность. Она при коронавирусе невелика. В Китае прогнозируют, что к лету не будет ни одного случая. А у нас психоз и паника из-за COVID-19 уже доходят до глупости, когда начинают скупать продукты. Думаю, перед координационным советом будет стоять задача сделать срез заболевания всей популяции россиян, чтобы определить масштабы бедствия», - заявил эксперт.
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