СМИ: В Москве шаурма может подорожать на 15%

Причиной этого стало повышение цен на сами продукты и высокая стоимость аренды торговых точек. Так что теперь покупка любимого многими фастфуда обойдется на 10-15% дороже привычной цены. Средняя стоимость будет около 230-250 рублей уже с мая этого года.



Более того, многие владельцы бизнеса решили закрыть палатки с шаурмой, потому что это уже невыгодно.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью НСН, на что следует обращать внимание при выборе любимого продукта миллионов людей и какая шаурма самая полезная для здоровья, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По ее словам, при покупке шаурмы важно обратить внимание, из чего и как ее готовят.

